После поражения "Краснодара" в перенесённом матче 23-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2) "Локомотив" не сможет упустить вторую строчку, которая гарантирует прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
"Эмоций от победы именно на поле было бы, наверное, больше, но мы свое дело сделали в матче с ЦСКА. Сейчас очень рад, куча сообщений от знакомых и друзей! В командном чате тоже все радуются – конечно, все следили за матчами конкурентов. После паузы мы показали более ровные результаты и добились права выступать в Лиге чемпионов. Выполнили задачу на сезон", - приводит слова игрока пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник провёл в рамках РПЛ четыре матча. В прошлом сезоне "Локомотив" занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
Рыбчинский: мы свое дело сделали в матче с ЦСКА, выполнили задачу на сезон
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский прокомментировал выход своей команды в Лигу чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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