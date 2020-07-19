"На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника "Спартака" Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков "Зенит", - сообщается в телеграм-канале РФС.
Напомним, что таким образом Ещенко отреагировал на слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева, который заявил, что имитировавший половой акт Дзюба показал, что будет со "Спартаком" в матче Кубка России.
Вираж сделал баннер про Федуна с отсылкой к «Черному зеркалу». Там британскому премьеру пришлось делать со свиньей то, что делал Дзюба с Азмуном, только по-настоящему
РФС рассмотрит "оскорбительное поведение" Ещенко. Игрок отреагировал на слова генерального директора "Зенита"
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