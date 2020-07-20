Встреча пройдет в Екатеринбурге 25 июля и начнется в 17:00 мск.
Хозяин будет поставлен на первое место в афише матча, получит приоритетное право выбора формы и раздевалки.
"Химки" вчера, 19 июля, уже сыграли на "Екатеринбург Арене" и победили в полуфинале турнира "Урал" (3:1).
"Зенит" стал номинальным хозяином финала Кубка России
По итогам жеребьевки РФС определил номинального хозяина финала национального Кубка. Им стал чемпион страны "Зенит", который сыграет с "Химками".
Фото: ФК "Зенит"
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