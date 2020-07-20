Особенно Мещерякову и гендиректору Василию Кикнадзе досталось за замену главного тренера Юрия Семина на Марко Николича. Однако за тур до финиша РПЛ "Локомотив" обеспечил себе второе место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Посоветовал бы многим доморощенным экспертам посмотреть на турнирную таблицу и подумать, эксперты ли они.
Хотел бы посоветовать экспертам, отдельным журналистам, болеющим за другие команды, вспомнить фильм "Легенда №17". Там есть история, что кто-то обещал шляпу съесть. Вот я бы посоветовал им это сделать", - цитирует Мещерякова РИА Новости.
Юрий Семин оставил "Локомотив" на втором месте, команда шла вровень с "Краснодаром", опережала на три балла "Ростов" и на пять - ЦСКА. После 29 туров "железнодорожники" опережают "Краснодар" на 5 очков, ЦСКА - на 7, "Ростов" - на 9.
Мещеряков посоветовал критикам "Локомотива" посмотреть в таблицу
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил людям, которые критиковали последние решения руководства клуба.
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!