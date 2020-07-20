Запрос "Спартака" будет касаться эпизодов, произошедших на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах встречи, сообщает "Чемпионат".
Первые три перечисленных момента касаются падений игроков "Спартака" в штрафной площади "Зенита": сначала Соболев упал после борьбы с Жирковым, затем после попадания рукой в лицо от Барриоса, затем Айртон - в единоборстве с Осорио. На 89-й минуте полузащитник Магомед Оздоев получил желтую карточку за подкат против Айртона.
Все эти эпизоды были отмечены в нашем материале:
Сколько пенальти в ворота "Зенита" не поставили судьи? И где красная Оздоеву? Опять скандал
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, его видеоассистентами были Евгений Турбин и Андрей Болотенков.
"Спартак" попросит судейский комитет оценить решения в четырех эпизодах матча с "Зенитом"
Сразу четыре эпизода полуфинального матча Кубка России с "Зенитом" вызвали вопросы у руководства "Спартака". Клуб обратится за разъяснениями в судейский комитет.
Кадр из трансляции "Матч ТВ"
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