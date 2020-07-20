Напомним, что в одном из моментов матча форвард красно-белых Александр Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым в штрафной "Зенита". Арбитр не зафиксировал фол.
"Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние", - приводит слова Жиркова "Чемпионат".
При этом футболист отметил, что у соперников не было друг к другу претензий по итогам этого эпизода.
"Зенит" победил благодаря голам Артёма Дзюбы с пенальти и Далера Кузяева. В финале "Зенит" сыграет с "Химками".
Матч состоится 25 июля и пройдёт в Екатеринбурге.
"Он первый схватил меня за футболку". Жирков прокомментировал спорный момент с Соболевым в своей штрафной
Защитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал спорный момент в ходе полуфинального матча "Зенит" - "Спартак" (2:1).
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
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