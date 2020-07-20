Напомним, что в ходе второго тайма полуфинального матча Кубка России Оздоев сыграл против оппонента прямой ногой, но получил только предупреждение.
- Здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку, - приводит слова Кашшаи журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.
Кашшаи - о моменте с фолом Оздоева: это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку
Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал нарушение правил хавбека "Зенита" Магомедова Оздоева на защитнике "Спартака" Айртоне.
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"
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