Кашшаи - о моменте с фолом Оздоева: это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку

Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал нарушение правил хавбека " Зенита " Магомедова Оздоева на защитнике " Спартака " Айртоне.

Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"

Напомним, что в ходе второго тайма полуфинального матча Кубка России Оздоев сыграл против оппонента прямой ногой, но получил только предупреждение.



- Здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку, - приводит слова Кашшаи журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.