"Дутый чемпион", "дурашка", "### вам", Черное зеркало. Ненависть между "Зенитом" и "Спартаком" сильна как никогда
"Уважаю все клубы, каждый имеет право на мнение. Каждый может иметь своё мнение, моя работа - обучать и развивать судей, и назначать лучших. Недовольство могу понять, судьи делают ошибки, но система ВАР позволяет снизить ошибки", - приводит слова Кашшаи журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.
Кашшаи ответил на претензии Федуна
Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал слова владельца "Спартака" Леонида Федуна после поражения в полуфинале Кубка России (1:2).
Фото: РИА Новости
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