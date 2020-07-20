Кашшаи ответил на претензии Федуна

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"Уважаю все клубы, каждый имеет право на мнение. Каждый может иметь своё мнение, моя работа - обучать и развивать судей, и назначать лучших. Недовольство могу понять, судьи делают ошибки, но система ВАР позволяет снизить ошибки", - приводит слова Кашшаи журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.