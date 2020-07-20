"Мы опубликуем правила игры". Кашшаи объяснил отмену гола Соболева в матче с "Тамбовом"

Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал отмену гола форварда " Спартака " Александра Соболева в матче с "Тамбовом", а также объяснил, почему не был поставлен пенальти в пользу красно-белых в игре с "Сочи".

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Напомним, что москвичи уступили "Тамбову" (2:3) и проиграли "Сочи" (0:1).



"Первый эпизод - нарушения в игре недопустимы, мы опубликуем правила игры. Просто обьяснить - если игрок толкает противника и тот не может сыграть в мяч, это нарушение. Судья прав.



Второй момент - голкипер коснулся мяча, в этом моменте нарушения не было", - цитирует Кашшаи журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.