Об этом рассказал Леонид Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
В текущем сезоне Макаров провёл в рамках РПЛ девять матчей и забил два гола. После 29 туров казанская команда располагается на девятой строчке чемпионата России.
Все матчи заключительного игрового дня начнутся завтра, 22 июля, в 19:00 мск.
Полузащитник "Рубина" Макаров пропустит игру со "Спартаком"
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров не сможет принять участие в игре 30-го тура с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
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