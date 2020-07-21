Полузащитник "Рубина" Макаров пропустит игру со "Спартаком"

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров не сможет принять участие в игре 30-го тура с московским " Спартаком ".

Фото: ФК "Рубин"

Об этом рассказал Леонид Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.



В текущем сезоне Макаров провёл в рамках РПЛ девять матчей и забил два гола. После 29 туров казанская команда располагается на девятой строчке чемпионата России.



Все матчи заключительного игрового дня начнутся завтра, 22 июля, в 19:00 мск.