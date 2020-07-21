Сообщается, что "Сельта" не ведёт переговоры по поводу выкупа Фёдора Смолова. На данный момент "кельты" планируют выкупить из прежде арендованных игроков лишь Алькантару и Мурильо.
Отметим, что в текущем сезоне Ла Лиги Смолов провёл 14 матчей и забил два гола - в ворота "Реала" и "Барселоны".
Права на игрока принадлежат московскому "Локомотиву".
Источник: La Voz de Galicia, ссылаясь на EFE
Источник: "Сельта" решила не выкупать Смолова
Согласно информации испанских СМИ, российский форвард вернётся в "Локомотив".
Фото: "СЭ"
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