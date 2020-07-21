Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым, его видеоассистентами были Евгений Турбин и Андрей Болотенков.
"Странная вещь. Вдруг выходит команда красно-белых мальчишек и играет на равных с чемпионом.
И питерцы не могут победить соперника без помощи мотивированных арбитров. В честной борьбе "Спартак" с большой долей вероятности мог бы и выиграть", — приводит слова Градского Sportbox.
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры приняли правильные решения в пользу "Зенита" во всех четырех ключевых эпизодах, которые вызвали возмущение спартаковской общественности. Красно-белые трижды падали в чужой штрафной без последующего назначения пенальти, также полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев получил желтую карточку за подкат против Айртона.
Сколько пенальти в ворота "Зенита" не поставили судьи? И где красная Оздоеву? Опять скандал
Градский: "Зенит" не мог победить "Спартак" без помощи мотивированных судей
Известный певец, композитор и болельщик "Спартака" Александр Градский считает, что предвзятое судейство предопределило исход полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2).
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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