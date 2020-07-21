Сербский форвард уже подписал контракт с клубом, однако его действие активируется после прохождения игроком успешного медосмотра.
Медосмотр Деспотович тоже уже прошел, сообщает Sport24.
Нападающий не стал доигрывать сезон в составе "Оренбурга" и перестал быть игроком команды после завершения своего контракта 31 мая. На его счету 8 голов в 20 матчах Российской Премьер-Лиги.
Деспотович сегодня официально станет футболистом "Рубина"
Бывший нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович в следующем сезоне будет выступать за "Рубин".
Фото: Урал56.Ру
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