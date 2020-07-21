РФС не будет рассматривать вопрос о расширении РПЛ до 18 команд

По сообщениям СМИ, вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд в следующем сезоне не будет рассматриваться на ближайшем исполкоме РФС.

Фото: РФС