Таким образом "Оренбург", несмотря на запрос депутатов Государственной Думы, покинет РПЛ по итогам сезона. Где будут выступать самарские "Крылья Советов", станет известно после решение подмосковных "Химок". В случае, если "Химки" примут решение о выступлении в РПЛ, "Крылья Советов" начнут следующий сезон в ФНЛ.
Напомним, в январе этого года большинство клубов Российской Премьер Лиги поддержали идею расширения турнира до 18 клубов. Новый формат должен был вступить в силу уже в следующем сезоне, однако в РФС раскритиковали идею расширения.
Источник: "Чемпионат"
РФС не будет рассматривать вопрос о расширении РПЛ до 18 команд
По сообщениям СМИ, вопрос о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд в следующем сезоне не будет рассматриваться на ближайшем исполкоме РФС.
Фото: РФС
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