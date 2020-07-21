Напомним, что после матча 26-го тура чемпионата России, по итогам которого "Зенит" гарантировал себе чемпионство по итогам текущего сезона, нападающие питерской команды Дзюба и Азмун в процессе празднования сымитировал половой акт в раздевалке. Эпизод попал на видео пресс-службы.
Комментируя этот эпизод, генеральный директор клуба Александр Медведев отметил, что Дзюба показывал, что будет со "Спартаком" в полуфинале Кубка России по футболу.
Впоследствии "Спартак" подал жалобу в РФС, а защитник московской команды Андрей Ещенко ответил Медведеву футболкой с ребусом после полуфинального матча.
"Я даже в эфире на телевидении сказал: "Ну, это хамство, что сказал Медведев". Знаете историю по поводу Дзюбы и Азмуна. Я к Дзюбе хорошо отношусь, у меня дружеские с ним отношения. Но они еще, видимо, не созрели и ведут себя как дети себя. Но ведь Медведев — взрослый человек, был заместителем Миллера, государственник, говорит, вот так мы и "Спартак" будем драть. Елки-палки! Что это такое? Это несерьезно. Он потом извинился, но что такое потом?" - приводит слова Ловчева "КП".
Отметим, что "Зенит" победил "Спартак" в полуфинале со счётом 2:1. Команда Семака сыграет с "Химками" в решающей игре турнира.
Ловчев: Медведев - взрослый человек, говорит, вот так мы и "Спартак" будем драть. Что это такое?
Бывший футболист Евгений Ловчев прокомментировал скандальное заявление генерального директора "Зенита" Александра Медведева, отметив, что его извинения не играют роли.
Фото: sportbox
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