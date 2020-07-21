"Сочи" присуждено техническое поражение за неявку на матч с "Тамбовом"

КДК РФС утвердил результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Тамбовом" и "Сочи". Он не состоялся из-за выявления девяти случаев заражения коронавирусом у гостей.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Футболисты "Сочи" уже прилетели в Нижний Новгород на игру, когда узнали, что в команды девять инфицированных Covid-19. Команда улетела в Сочи и села на карантин.



Клуб оштрафован на 1,5 млн рублей условно. "Сочи" не явится и на матч 30-го тура с "Крыльями Советов", команде также будет засчитано техническое поражение.



Таким образом, 15-ю строчку в таблице РПЛ заняли "Крылья Советов". Они не вылетят в ФНЛ, только если "Химки" откажутся от участия в Премьер-Лиге.