КДК РФС дисквалифицировал футболиста на три матча Кубка России и оштрафовал на 50 тысяч рублей за демонстрацию футболки с надписью "### вам" и изображением медведя. Считается, что она была адресована гендиректору "Зенита" Александру Медведеву. Сам Медведев за шутку про то, что "Зенит" сделает со "Спартаком" то же, что и Дзюба с Азмуном в раздевалке на скандальном видео, был оштрафован на 200 тысяч.
"Мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту. Один за всех и все за одного", - говорится в заявлении "Фратрии".
Фанаты "Спартака" оплатят штраф Ещенко
Фанатское объединение "Спартака" "Фратрия" поддержало защитника Андрея Ещенко и сообщило, что оплатит наложенный на него штраф.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!