Наставник казанцев ранее уже возмущался большими штрафами за снятие маски во время матча. По итогам игры с "Ростовом" он снова оштрафован - на 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба РФС.
100 тысяч за нарушение медицинского регламента в матче с "Локомотивом" заплатит главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, еще 30 - за выход из технической зоны. 20 тысяч за аналогичное нарушение выписано Марко Николичу.
На 100 тысяч рублей за нарушение коронавирусного регламента также оштрафован нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков.
Слуцкого оштрафовали на 150 тысяч, Гончаренко - на 130
КДК РФС вынес персональные наказания по итогам матчей 28-го и 29-го туров РПЛ. Очередной штраф за нарушение медицинского регламента получил тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
Александр Сафонов, «Чемпионат»
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