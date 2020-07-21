Слуцкого оштрафовали на 150 тысяч, Гончаренко - на 130

КДК РФС вынес персональные наказания по итогам матчей 28-го и 29-го туров РПЛ. Очередной штраф за нарушение медицинского регламента получил тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

Александр Сафонов, «Чемпионат»