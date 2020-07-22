"Рад за тренера Юрана, хоть он и начал испытывать легкое головокружение от успехов! Истинный Моуринью! Команде нужны богатые спонсоры, считал и считаю: бюджетные деньги области и города нельзя тратить на серьезный футбол!" - написал Губерниев в телеграм-канале.
В минувшем сезоне ФНЛ подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице, опередив "Чертаново" по дополнительным показателям и обеспечил себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем клуб рисковал не пройти лицензирование.
"Химки" в нынешнем сезоне дошли до финала Кубка России, где сыграют против петербургского "Зенита". Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
Губерниев отреагировал на решение "Химок" выступать в РПЛ
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что "Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!