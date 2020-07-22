"Буду разговаривать с Шамилем Газизовым. У "Спартака" немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играют в самом "Спартаке". Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в "Химках". Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи", - цитирует Юрана "Советский спорт".
Сегодня стало известно, что "Химки" выступят в РПЛ в следующем сезоне.
Ранее была информация, что "Спартак" может финансово помочь "Химкам" с выходом в РПЛ, а в дальнейшем клубы смогут тесно сотрудничать.
Напомним, в минувшем сезоне "Химки" закончили сезон на втором месте и получили право играть в РПЛ.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 36 очков. Сегодня в заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с "Рубином".
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Юран сообщил, что "Химки" хотят арендовать нескольких игроков "Спартака"
Наставник "Химок" Сергея Юран сообщил, что клуб хочет взять в аренду нескольких игроков "Спартака".
Фото: ФК "Химки"
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