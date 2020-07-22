- Сказал ребятам, что они реально герои. От чистого сердца поблагодарил их. Мы до последнего момента шли в зоне еврокубков. Когда у нас началась эпидемия травм, когда играли практически без замен, играли мальчишками молодыми, и каждый умирал на поле за команду, за клуб, болельщиков. Это та система, которая создана в нашем клубе. Это не команда 2-3 звезд, за большие деньги купленные. Это команда, где выращена футбольная структура. Если будем дальше этим заниматься, будем находить спонсором, расти и развиваться. И однажды увидим на нашем стадионе много европейских больших клубов.
- Какая задача была у "Уфы" и выполнена ли она?
- Знаете, старались приблизиться к группе лидеров. Очень серьезно думали о еврокубках, особенно тогда, когда нас начали называть "уфимской машиной", "уфимской бронёй". Мы начали понимать, что нам по зубам любой соперник, выиграли у всех грандов, кроме "Краснодара". Тогда мы поверили в наш успех возможный. Если бы не травмы, мы бы были в еврозоне. Хотим туда вернуться. Каждый раз в Европе, кого не встретишь, все знают нашу республику по футбольному клубу "Уфа".
- Много игроков покинет "Уфу"?
- Не надо переживать на эту тему. Конечно, мы не устроим большую распродажу. Мы будем работать так, чтобы "уфимская броня" и дальше оставалась "уфимской броней", - приводит слова Мурзагулова корреспондент Rusfootball.info.
В "Уфе" ответили, много ли игроков покинут клуб летом
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подвел итоги сезона для клуба.
gorobzor.ru
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