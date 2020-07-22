Инициативу проведения встречи на "Открытие Арене" поддержал президент клуба Леонид Федун.
На совете директоров будут обсуждаться летние трансферы, бюджет на следующий сезон, перспективы развития академии и второй команды, изменения в составе директоров. Вероятно, Газизов также войдет в их число.
"Спартак" по итогам сезона РПЛ занял 7-е место, а также дошел до полуфинала Кубка России.
Источник: "СЭ"
Газизов предложил провести совет директоров на "Открытие Арене", Федун поддержал
Сегодня, 23 июля совет директоров "Спартака" пройдет на стадионе красно-белых по инициативе генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ТАСС
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