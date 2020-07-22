- У нас очень длинная скамейка. Самая длинная скамейка, пожалуй, сегодня в Премьер-лиге именно у московского "Динамо".
Мы отдыхали во время коронавируса, теперь надо поработать. Все европейские клубы, особенно в АПЛ, играют через два дня на третий. Ничего, за такие деньги чего ж не побегать, собственно говоря? - цитирует Степашина КП.
Вчера прошел заключительный 30-й тур чемпионата России. "Динамо" дома играло с "Оренбургом" и потерпело поражение со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Джоэль Фамейе.
По итогам сезона бело-голубые заняли шестое место, имея в активе 41 очко. Если в финале Кубка России "Зенит" обыграет "Химки", то "Динамо" сможет принять участие в квалификации Лиги Европы.
Степашин: у "Динамо" самая длинная скамейка в РПЛ
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился перспективами команды в следующем сезоне РПЛ.
Фото: Sportbox
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