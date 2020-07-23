Грушевский: страна будет злобно желать поражения «Зениту» в кубке? Это явно художественное преувеличение

Болельщик ЦСКА, юморист и шоумен Михаил Грушевский в интервью Rusfootball.info пояснил что считает мысли о возможном "всенародном" болении против "Зенита" в кубке России художественным преувеличением
О проведении чемпионата России в условиях пандемии:

- Великолепно, что мы доиграли этот чемпионат. Понятно то, что было довольно много кривых ситуаций и разнящихся решений по схожим случаям: чего далеко ходить, в последнем матче ЦСКА (с «Тамбовом», прим. Rusfootball.info) не смогли принять участие два наших исландских игрока (Хёрдур Магнуссон и Арнор Сигурдссон). И совсем особняком на фоне всех остальных внештатных ситуаций стоит трагикомический матч «Сочи» - «Ростов».

В общем, мы наблюдали целый букет самых разнообразных трактовок пандемического регламента. Было буквально все - и отмены матчей с техническими поражениями, и игры команд с исключением заболевших футболистов… Но я далёк от мысли клеймить позором за это РПЛ или РФС. Пандемия жестко ударила по всему мировому футболу, и все выкручивались как могли.

Считаю, несмотря на минусы, замечательным то, что мы все-таки доиграли этот турнир. Безусловно очень рад, что остававшиеся в турнире матчи были сыграны. Конечно, серьёзных издержек избежать не удалось, но в конечном итоге и футбол и болельщики от завершения сезона выиграли.

О финале Кубка и мощи «Зенита»:

- Осталось сыграть финал кубка. И несмотря на то, прогрессивная спартаковская общественность заявила, что вся страна будет болеть в этом матче за «Химки»… Лично я как болельщик ЦСКА не буду болеть за «Химки». За «Зенит», правда, тоже не буду держать кулаки. Но, как минимум, я бы предложил спартаковской общественности всё же от имени всей страны не решать, не делать заявлений, за кого болеть.

Мне кажется, не стоит смешивать праведный гнев спартаковцев как команды, обиженной применением ВАР, с отношением к «Зениту». «Зенит» и без этого пользуется в последние годы определённой степенью нелюбви. Она, эта нелюбовь, зиждется в какой-то мере и на зависти к этой команде, и на их линии поведения.

Думаю, симпатии нейтральных болельщиков будут на стороне «Химок». Но утверждать, будто вся страна будет с ненавистью предвкушать поражение «Зенита» - думаю, это весьма серьёзное художественное преувеличение. Думаю, «Зенит» выиграет Кубок и триумфально завершит этот сезон. Даже при всех обстоятельствах, перечислять которые можно очень долго, «Зенит» на сегодня абсолютный и безальтернативный фаворит этого сезона.


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Теги: Зенит Грушевский
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