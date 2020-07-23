Грушевский: считаю, «Спартак» с ВАРом несколько «обокрали»

О судействе в матчах «Спартака»:
- Могу с иронией относиться к гипертрофированной реакции, а порой и чуть ли не истерике по поводу судейства. В том числе руководства «Спартака» и Леонида Арнольдовича в частности. А также и множества их известных болельщиков. Скажу так: избыточного пафоса в этой истории много.
Однако в целом болельщики «Спартака», наверное, вправе возненавидеть не только «Зенит» но и ВАР. Безусловно, часть обсуждаемых моментов являются дискуссионными. И мне как болельщику ЦСКА кажется, что «Спартак» в некоторых из них немного обокрали. С другой стороны, были совершенно очевидные, прозрачные моменты, когда забитые «Спартаком» голы отменялись в результате крайне скрупулезного отсмотра ВАР.
Самая главная обида спартаковцев, с которой я не могу не согласиться – она в отсутствии сбалансированности при применении ВАР в обе стороны. Что касается моментов, когда ВАР лишал «Спартак» забитых мячей из-за офсайдов или ставил в их ворота пенальти после тщательного изучения эпизодов – это ещё куда ни шло.
Но когда - во многом это касается полуфинала с «Зенитом» - спорные моменты, которые могли быть в пользу «Спартака» словно даже и не смотрели… Конечно, такое поведение даёт основание говорить о некой предубеждённости.
О работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи:
- Меня никак не убеждает своими объяснениями господин Кашшаи. На мой взгляд кульминацией его беспомощности стало его громогласное и, на мой взгляд, очень неуклюжее заявление про то, как он нечто отослал 10 европейским арбитрам. Это очень смешно звучит.
Подобное напоминает рекламу, где утверждается, будто все ведущие стоматологи крайне позитивно относятся к определенной зубной пасте. Это было совершенно нелепо. Думаю, господин Кашшаи даже не представляет себе, насколько клоунский заход он исполнил.
Он ведь мог рассказывать всё что угодно про необоснованность претензий спартаковцев, но говорить о неких мифических 10 судьях, которым он отправил… Самое смешное, что разбор эпизодов предлагалось производить по фотографиям.
То есть теперь, в 2020 году, когда есть видео сверхвысокой четкости, мы рассматриваем эпизоды по фотографиям? Может быть тогда даже у господина Кашшаи есть специальные альбомы с его любимыми эпизодами? Эдакая коллекция, подборка?
В общем, гражданин Кашшаи совершенно не выглядит как главный тренер команды судей.
Грушевский: считаю, «Спартак» с ВАРом несколько «обокрали»
Шоумен и известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, подводя в интервью Rusfootball.info итоги чемпионата, пояснил что считает применение ВАРа в отношении "Спартака" несбалансированым.
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