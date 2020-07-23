Игрок выбирает между "Краснодаром" и "Динамо". Оба клуба проявляют интерес к защитнику.
Сам Смольников склоняется к переезду в клуб Сергея Галицкого, так как команда примет участие в квалификации Лиги чемпионов будущего сезона. "Динамо" имеет шансы попасть в Лигу Европы, однако для этого "Зенит" должен обыграть в финале Кубка России "Химки".
Напомним, контракт Игоря Смольникова с "Зенитом" решено было не продлевать. Футболист присоединится к новому клубу в статусе свободного агента.
Источник: Metaratings
Смольников хочет перейти в "Краснодар"
Защитник Игорь Смольников имеет два варианта продолжения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
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