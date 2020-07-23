- Самый успешный тренер в "Спартаке" - это Олег Иванович Романцев. Вот кого надо приглашать. Это человек, который писал историю. Он знает всё. И болельщики его примут с радостью, - цитирует Газзаева РИА Новости.
Романцев тренировал "Спартак" в 1989-1995 и 1997-2003 годах.
Москвичи в заключительном матче сезона одержали победу над "Рубином". Встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От победителя РПЛ, "Зенита" их отделило 33 балла, от зоны прямого вылета - 8 очков.
В Кубке России "Спартак" дошел до полуфинала, где проиграл "Зениту" - 1:2.
Газзаев: надо приглашать в "Спартак" Романцева. Он писал историю, он знает все
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что Олега Романцева стоит снова назначить на должность главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!