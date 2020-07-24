КДК засчитал "Сочи" техническое поражение в матче с "Крыльями Советов" и дополнительно дисквалифицировал Полуяхтова

"Сочи" присуждено техническое поражение за неявку на матч 30-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Фото: ФК "Сочи"

Об этом сообщается в телеграм-канале РФС.



Напомним, в конце сезона у нескольких игроков "Сочи" был выявлен коронавирус, в связи с чем команда не смогла сыграть с "Тамбовом" и "Крыльями Советов".



Также отмечается, что полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов дисквалифицирован на 3 игры за грубый фол на защитнике "Ростова" Дмитрии Чистякове.



"Сочи" в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице. "Крылья Советов" вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место.