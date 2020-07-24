Как сообщает TyC Sports, нападающий прилетит в Москву на следующей неделе. После этого будут улажены детали трансфера из "Сан-Лоренсо" в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста 8,5 млн евро. Также "Сан-Лоренсо" получит 20% от следующей продажи игрока.
В прошлом сезоне Гайч провел 12 матчей и забил 5 голов.
Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
Стало известно, когда аргентинский форвард Адольфо Гайч прилетит в Россию.
Gettyimages.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!