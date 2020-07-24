Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Стало известно, когда аргентинский форвард Адольфо Гайч прилетит в Россию.
Gettyimages.ru
Как сообщает TyC Sports, нападающий прилетит в Москву на следующей неделе. После этого будут улажены детали трансфера из "Сан-Лоренсо" в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста 8,5 млн евро. Также "Сан-Лоренсо" получит 20% от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Гайч провел 12 матчей и забил 5 голов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Гайч ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Набабкин может покинуть ЦСКА текущим летом
Мустафи не примет участия в финале Кубка Англии против "Челси" из-за травмы
Евдокимов не вернется в "Оренбург"
Рахимов: даю шанс "Химкам", так как футбол - непредсказуемая игра 2
Ярмоленко не входит в планы Дэвида Мойеса
Агент Влашича: при наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно
Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
Быстров: половина игроков "Химок" не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча 4
"Спартак" возобновит тренировки 30 июля 5
Защитник сборной Австралии и "Црвены Звезды" попал в сферу интересов "Спартака" 3
Андрей Козлов покинул расположение "Уфы" 1
Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
"Рубин" не планирует продавать Кварацхелию в российские клубы 1
Юран: мы и "Зенит" находимся в равных условиях, они с уважением к нам относятся 5
Полузащитник "Ривер Плейт" может перейти в ЦСКА 4
Дюков - о баннере болельщиков "Зенита" про Федуна: я не большой любитель сериалов 2
Дзюба: у "Зенита" много пенальти, потому что много атакуем. Хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь 7
Круговой попрощался с "Уфой" (видео)
Гацкан, вероятно, покинет "Крылья Советов"
Семин: «Зенит» явный фаворит, но Юран способен на сюрпризы 6
КДК засчитал "Сочи" техническое поражение в матче с "Крыльями Советов" и дополнительно дисквалифицировал Полуяхтова 1
"Зенит" оштрафован на полмиллиона рублей за баннер болельщиков про Федуна 5
"Для меня это за гранью". Дюков прокомментировал обмен колкостями между "Зенитом" и "Спартаком" 8
Чемпионат Англии начнется 12 сентября 2
Дюков - о расширении РПЛ: нельзя менять правила после того, как соревнования завершились 6
Дюков: ответственность за нераспространение коронавируса должны нести все: и лига, и клубы, тренеры и игроки
Дюков: Кашшаи работает всего полгода. Нужно дать его команде время 13
Жена Семака: я так устала от лицемерия и лжи 21
ЦСКА может отдать Гогуа в аренду 9
"Оренбург" объявил об уходе Парамонова с поста главного тренера
Все новости