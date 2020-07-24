"При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно. Время покажет, что произойдёт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что в услугах Влашича заинтересованы клубы из Италии.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, перейдя из "Эвертона" на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили хорвата на 15,7 млн евро.
В минувшем сезоне Влашич забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах чемпионата России.
Агент Влашича: при наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно
Агент полузащитника ЦСКА Николо Влашича Тончи Мартич прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к игроку.
Фото: РИА Новости
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