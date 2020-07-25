Встреча состоится сегодня в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
"Зенит" не может играть в этом матче экспериментальным составом. Это финал все-таки. У "Химок" есть шанс, но маленький. Они все равно будут бороться, проигрывать не собирается никто", - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".
"Химки", занявшие в минувшем сезоне ФНЛ второе место, в следующем сезоне выступят в РПЛ. "Зенит" выиграл чемпионат России во втором раз подряд.
Корнаухов: у "Химок" есть шанс, но маленький
Российский специалист Олег Корнаухов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками".
Фото: © Facebook Олега Корнаухова
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