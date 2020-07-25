Агент Смольникова подтвердил, что игрок перейдет в "Краснодар"

Александр Маньяков, агент защитника Игоря Смольникова подтвердил, что футболист продолжит карьеру в "Краснодаре".
Фото: ФК "Зенит"
Маньяков отметил, что "Зенит" предлагал Смольникову контракт по системе 1+1, а "Краснодар" - контракт на два года.

"Дело здесь не в финансовых условиях. Если бы питерский клуб дал ему два года, то Игорь бы остался. Мы просили два года контракта, но питерский клуб не пошел на такой шаг. Никаких обид у нас точно нет", - цитирует агента "Спорт-экспресс".

Смольников уже выступал за краснодарский клуб с 2012 по 2013 год, после чего перешел в "Зенит". В составе петербургского клуба футболист три раза стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне Смольников провел 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.


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Теги: Смольников Зенит Краснодар
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