- В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.
Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмём. Хотя большая ложка дегтя - невыход из группы Лиги чемпионов, - сказал Кержаков в видео YouTube-канала "Зенита".
В финальном кубковом матче "Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.
Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.
Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.
Михаил Кержаков: если мы возьмем требл, это будет идеальный сезон
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился эмоциями от прошедшего сезона и подвел итоги финала Кубка России.
Фото: РИА Новости
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