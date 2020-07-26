Слуцкий рассказал о конфликте Тарасова в самолете

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о нахождении полузащитника команды Дмитрия Тарасова в нетрезвом виде во время авиарейса.

Фото: ФК "Рубин"