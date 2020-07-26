Слуцкий рассказал о конфликте Тарасова в самолете

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о нахождении полузащитника команды Дмитрия Тарасова в нетрезвом виде во время авиарейса.
Фото: ФК "Рубин"
Ранее один из пассажиров того самолета рассказал, что хавбек в компании друзей шумел, громко смеялся и грубил людям.

- Мой сын прилетал на игру со "Спартаком" с друзьями, и они сидели на параллельном ряду с Тарасовым. Какой-то человек начал снимать Дмитрия на камеру, а он сделал замечание. Из этого раздулся конфликт, - цитирует Слуцкого СЭ.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча в РПЛ. Напомним, что 33-летний Дмитрий Тарасов получил травму на зимних сборах. У игрока был выявлен закрытый перелом левой малоберцовый кости со смещением.


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Теги: Слуцкий Тарасов Рубин
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