- Во-первых, я эти деньги лучше бы потратил на благотворительность. Честно скажу, я возмущен! Первоначальный пункт регламента гласил о том, что тренеры не должны носить ни маску, ни перчатки. Когда мы вышли на первый тур, я был без них. И никаких штрафов за это не следовало.
Со второго тура сказали: наденьте, господа тренеры, перчатки! Надели перчатки, а про маски и слова не было. Не понимаю, в чем разница между первым и вторым туром... Но потом еще сказали, что нужно надеть маску - хотя мы в "чистой" зоне.
Как я могу выполнять свои функции в маске? Давайте всем журналистам заклеим рот, свяжем руки и скажем: "Ну, пишите!"
Потом, я не понимаю критериев. Могу предоставить скриншоты, где видно, что каждый из тренеров снимал маску. Но штрафуют почему-то одного меня. Тогда скажите, какое количество раз можно маску опускать или поднимать?
Вижу, что кто-то ее чаще держит, кто-то опускает, у Талалаева она на ухе висит. Но почему-то обнаруживаю, что я оштрафован, а другой тренер - нет. Прошу объяснить мне, в каких случаях тебя штрафуют, а когда - нет. Если взять другие чемпионаты, то я не видел, чтобы главные тренеры были в масках.
Я не думаю, что это Роспотребнадзор. Думаю, это регламент РПЛ. При этом он же менялся. Так не было с первого дня. Получается, ты можешь себя обезопасить, только если тебя удалят, как Тедеско. Тогда ты будешь сидеть в ложе и гарантировано не получишь штраф за неношение маски, - цитирует Слуцкого СЭ.
Слуцкий: все тренеры снимают маски, а штрафуют одного меня! Надо удаляться, как Тедеско
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал штрафы КДК РФС за неправильное ношение средств защиты во время матчей.
Фото: Матч ТВ
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