Слуцкий: все тренеры снимают маски, а штрафуют одного меня! Надо удаляться, как Тедеско

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал штрафы КДК РФС за неправильное ношение средств защиты во время матчей.

Фото: Матч ТВ