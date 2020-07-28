"Пока об этом некогда думать, потому что у меня есть работа. Когда ее не станет, будет возможность подумать о будущем. Там совсем другая система. Тренерские идеи, интерес болельщиков – из-за них во многих странах больше думают об атаке, о том, что сделать, чтобы игра смотрелась интереснее", - сказал Семак.
В прошедшем сезоне "Зенит" под руководством Сергея Семака стал чемпионом России и завоевал Кубок страны. Петербургский клуб оформил золотой дубль спустя 10 лет.
7 августа на "ВЭБ Арене" в матче за Суперкубок России "Зенит" сыграет с "Локомотивом".
Источник Sports.ru
Семак: пока некогда думать о карьере в Европе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своим мнением о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!