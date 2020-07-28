Главным фаворитом на 24-летнего хавбека является "Зенит". Также интерес к Зиньковскому проявляют "Краснодар" и киевское "Динамо".
В контракте Зиньковского с "Крыльями Советов" прописана сумма выкупа в размере чуть менее миллиона долларов.
В прошедшем сезоне РПЛ Зиньковский в составе самарцев провел 27 матчей.
Источник "Спорт-Экспресс"
"Зенит", "Краснодар" и киевское "Динамо" заинтересованы в Зиньковском
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский сменит команду этим летом.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!