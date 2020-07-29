Московский клуб готов предложить 29-летнему экс-голкиперу "Краснодара" контракт с зарплатой 600 тысяч евро в год. Отмечается, что Крицюк пока не согласился на переход.
Сообщалось, что игроком интересуется турецкий "Бешикташ".
В завершившемся сезоне Станислав Крицюк только один раз сыграл за "Краснодар" в РПЛ. Игрок перешёл в российскую команду в сезоне 2015/2016. Ранее голкипер защищал цвета португальской "Браги".
Источник: РБ-Спорт
"Локомотив" может подписать Крицюка
Вратарь Станислав Крицюк может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Sports.ru
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