Клуб приобретет форварда "Шахтера" из Солигорска Виталия Лисаковича, защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова и нападающего "Бордо" Франсуа Камано.
В завершенном сезоне гвинеец провел 11 матчей за "Бордо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт истекает через полтора года.
Виталий Лысцов в составе "Крыльев Советов" провел 8 матчей и забил 1 мяч.
Виталий Лисакович забил 9 голов в 18-ти играх в текущем чемпионате Белоруссии. Также он оформил 4 ассиста.
Источник: "СЭ"
Известны имена игроков, которых купит "Локомотив"
Трансферный комитет "Локомотива" одобрил приобретение трех футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!