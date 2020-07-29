Известны имена игроков, которых купит "Локомотив"

Трансферный комитет "Локомотива" одобрил приобретение трех футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
Клуб приобретет форварда "Шахтера" из Солигорска Виталия Лисаковича, защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова и нападающего "Бордо" Франсуа Камано.

В завершенном сезоне гвинеец провел 11 матчей за "Бордо", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт истекает через полтора года.

Виталий Лысцов в составе "Крыльев Советов" провел 8 матчей и забил 1 мяч.

Виталий Лисакович забил 9 голов в 18-ти играх в текущем чемпионате Белоруссии. Также он оформил 4 ассиста.

Источник: "СЭ"

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Теги: Локомотив Лысцов Камано Лисакович
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