"Мелкадзе - абсолютно обычный парень. Я за ним следил еще в "Спартаке-2", когда он вместе с Обуховым и Артемом Федчуком разрывал ФНЛ, на троих забили около 40 голов.
Сейчас Мелкадзе – в "Спартаке". Думаю, для него "Тамбов" – площадка для дальнейшего роста. Он москвич, спартаковец – естественно, ему хочется блистать в родном клубе", - цитирует наставника "Тамбова" Sports.ru.
В минувшем сезоне РПЛ Георгий Мелкадзе в составе "Тамбова" провел 18 матчей и забил 7 мячей.
Нападающий является воспитанником красно-белых. Он выступает за "Спартак" с 2014 года. Больше матчей форвард провел за вторую команду красно-белых.
Первушин возглавил "Тамбов" после игры с "Уралом" (1:2) в 13-м туре РПЛ. До этого главным тренером команды был Александр Григорян.
В минувшем сезоне "Тамбов" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Первушин: Мелкадзе хочется блистать в "Спартаке"
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин поделился своим мнением о форварде Геогрии Мелкадзе.
Фото: ФК "Спартак"
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