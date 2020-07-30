"Технический комитет РФС собирался, и там мы тоже назвали Дзюбу лучшим игроком практически единогласно. Но лучшим его делаем не мы, а его голы, передачи и, главное, титулы. Так что все объективно. Хотя достойных соперников у него было немало - Азмун, Миранчук, Крыховяк… Список можно продолжить", - цитирует Черчесова "Комсомольская правда".
В минувшем сезоне РПЛ Артем Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
Сегодня 31-летний форвард подписал новый контракт с петербургским клубом по схеме "2+1".
Черчесов назвал лучшего игрока чемпионата России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о лучших игроках минувшего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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