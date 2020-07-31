Ранее Юран заявил, что Зайцев потребовал от него расторгнуть действующий контракт, поскольку соответствующее распоряжение пришло от генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.
"Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться", - цитирует Зайцева "СЭ".
Зайцев был назначен генеральным директором "Химок" вместо уволенного Василия Иванова 29 июля. После этого кадрового решения в медиа возникли слухи о грядущей отставке главного тренера Сергея Юрана, однако министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что специалист продолжит работу с командой.
Также Зайцев призвал не относиться всерьез к словам Юрана по той причине, что тренер ранее сообщал о продаже места клуба в Премьер-Лиге, тогда как в итоге "Химки" вошли в состав участников элитного дивизиона.
С Юраном "Химки" финишировали вторыми в ФНЛ и дошли до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).
Гендиректор "Химок" объяснил расставание с Юраном его требованиями по зарплате
Генеральный директор "Химок" Александр Зайцев рассказал о причине расставания с главным тренером команды Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Химки"
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