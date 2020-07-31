Гендиректор "Химок" объяснил расставание с Юраном его требованиями по зарплате

Генеральный директор "Химок" Александр Зайцев рассказал о причине расставания с главным тренером команды Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Химки"
Ранее Юран заявил, что Зайцев потребовал от него расторгнуть действующий контракт, поскольку соответствующее распоряжение пришло от генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова.

"Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться", - цитирует Зайцева "СЭ".

Зайцев был назначен генеральным директором "Химок" вместо уволенного Василия Иванова 29 июля. После этого кадрового решения в медиа возникли слухи о грядущей отставке главного тренера Сергея Юрана, однако министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что специалист продолжит работу с командой.

Также Зайцев призвал не относиться всерьез к словам Юрана по той причине, что тренер ранее сообщал о продаже места клуба в Премьер-Лиге, тогда как в итоге "Химки" вошли в состав участников элитного дивизиона.

С Юраном "Химки" финишировали вторыми в ФНЛ и дошли до финала Кубка России, где уступили "Зениту" (0:1).

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Химки Юран Зайцев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Гендиректор "Химок": Юран говорил и что наше место продали, а мы в РПЛ 1
Гендиректор "Химок" объяснил расставание с Юраном его требованиями по зарплате 2
Газизов ответил на обвинения Юрана в увольнении из "Химок" 4
Мерзкое выдворение Юрана из "Химок", суд Кокорина, Жирков в "Зените". Главное за 31 июля 1
"Указание пришло от Газизова". Юран подтвердил, что покинет "Химки" 7
Источник: врач "Спартака" Бутовский перейдет в "Рубин"
Источник: Юран уволен из "Химок", его заменит Гунько или Пилипчук 10
Старт лучшей лиги мира. Анонс 1-го тура ФНЛ
Гайч: у ЦСКА очень молодая команда, и я собираюсь быстро к ней адаптироваться
Семак: мы рассчитываем на Ловрена в матче с "Локомотивом"
Быстров: болельщики покричат один матч, но, если Кокорин забьёт пару мячей, его все будут любить 7
"Спартак" провел первую тренировку в межсезонье (видео)
Дзюба признан лучшим игроком минувшего сезона РПЛ по версии читателей Rusfootball 8
Агент Бекао отреагировал на новость о переходе его клиента в ЦСКА 5
СМИ: "Рубин" хотел подписать Кокорина, но нападающий выбрал Москву и более выгодные условия
"Зенит" объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым 2
Официально: Жирков продлил контракт с "Зенитом" 3
СМИ: Кокорин выбрал игровой номер в "Спартаке" 12
Хосонов перешел из ЦСКА в "Аланию"
Смолов рассказал о первом диалоге с Николичем
Хеведес: футбол внезапно стал для меня неважным 1
Смолов: голы грандам точно войдут в топ моих памятных, как запомнится и весь период в Испании 5
Опубликовано расписание первых шести туров РПЛ 2
Источник: Фомин подписал контракт с "Динамо"
Клубы Премьер-лиги проголосовали за запрет переноса матчей из-за коронавируса 3
Президент "Ростова" поставил задачи на новый сезон 1
Хеведес завершил карьеру 3
Халк заявил, что не против вернуться в "Зенит" 6
ЦСКА и "Ротор" проведут товарищеский матч
Семь игроков "Чертаново" подписали контракты с "Крыльями Советов" 1
Все новости