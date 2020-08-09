Родченков обвинил бывшего врача "Зенита" в работе с допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков заявил, что в допинговых делах был замешан экс-врач " Зенита " Сергей Пухов.

Григорий Родченков

Скандально известный информатор заявил, что Пухов "был любимым доктором известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина".



20 учеников Чегина были дисквалифицированы за употребление допинга, а сам он - пожизненно дисквалифицирован Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).



Родченков назвал Пухова частью российской государственной допинговой программы, рассказал о его связи "куратором допинг-программы российской легкой атлетики" Валерием Куличенко.



Пухов работал в "Зените" с 2006 по 2017 год.



Источник: Daily Mail