Скандально известный информатор заявил, что Пухов "был любимым доктором известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина".
20 учеников Чегина были дисквалифицированы за употребление допинга, а сам он - пожизненно дисквалифицирован Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).
Родченков назвал Пухова частью российской государственной допинговой программы, рассказал о его связи "куратором допинг-программы российской легкой атлетики" Валерием Куличенко.
Пухов работал в "Зените" с 2006 по 2017 год.
Источник: Daily Mail
Родченков обвинил бывшего врача "Зенита" в работе с допингом
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков заявил, что в допинговых делах был замешан экс-врач "Зенита" Сергей Пухов.
Григорий Родченков
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