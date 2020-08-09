"Сложно говорить. То, что я видел, на мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, и те моменты, которые они просмотрели и здесь приняли решение.
Раньше говорили: если судья поставил пенальти, значит он был, а если не поставил - то не было", - заявил Федотов в эфире "Матч ТВ".
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Оба своих мяча "Сочи" забил с 11-метровой отметки.
Питерский судья отобрал победу у "Спартака"! Первый пенальти спорный, но второй вообще откуда?
Федотов: если судья поставил пенальти, значит он был
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал назначение двух пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура РПЛ (2:2).
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!