Кавазашвили: судьи нанесли клубам оскорбление. Спонсоры прекратят выделять деньги на такой футбол

- Считаю, судьи нанесли клубам в прошлом футбольном году оскорбление. Они ведь порой буквально издеваются над всеми – над клубами, над болельщиками, над инфраструктурой, инвестициями и спонсорами, которые находят ресурсы и деньги для вложения их в развитие футбола. В первую очередь, как наиболее яркие эпизоды по прошлому году тут вспоминаются «Спартак» и ЦСКА – но одними ними дело ведь совсем не ограничивается.
Но ведь делать так категорически нельзя! Вы ведь знаете, что часто следует за публичным оскорблением? По крайней мере, на Кавказе следствием оскорбления является месть. Нет, я ни в коем случае не призываю футбольные клубы бегать за судьями или организаторами турнира с кинжалом или с ружьём! Более того – прошу всячески предотвратить подобное: произвол категорически недопустим. Но ведь подобные действия буквально провоцируют многих на крайне горячие и эмоциональные ответы.
- Если такое судейство будет продолжаться, спонсоры и рекламодатели уйдут из футбола?
- Никто никому просто так давать деньги не будет. Спонсор готов вкладываться в команду либо с целью развития на перспективу, но на ограниченное время.
Либо тем, кто уже играет хорошо, но нуждается в подпитке, чтобы им продолжать заниматься этим, и они продолжали находиться на виду. Например, чтобы команда попадала шестерку сильнейших, и получала право участвовать в европейских турнирах.
Спонсоры, рекламодатели и инвесторы хотят именно этого. И именно под такие задачи они готовы вкладывать деньги в футбол.
А в ситуации, когда команда не сможет бороться за достижение подобных целей по прихоти судей, или по указанию от кого-либо. Или даже просто в связи с неквалификацией… Зачем вкладывать деньги туда, где отдачи нет и быть не может? И что делать, где искать виноватого? Назначать за подобные пенальти виновным тренера? Того тренера, который выводит на соревнования хорошую команду, а её убивают?
И что скажет в этой ситуации спонсор? Либо они сочтут, что «нам этот тренер не подходит, поскольку его не уважают». И вместо тренера, который хорошо готовит команду, возьмет кого-либо из блатных, кто будет покупать судей. Но против такого сейчас в футболе борется весь мир, и долго подобное продолжаться не будет.
Либо спонсоры поступят гораздо более логично – они просто прекратят на «такой футбол» с убийствами хороших команд судьями выделять свои деньги, – сказал Кавазашвили в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.
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Кавазашвили: судьи нанесли клубам оскорбление. Спонсоры прекратят выделять деньги на такой футбол
Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью Rusfootball.info заявил, что судьи оскорбляют клубы РПЛ своей работой и отталкивают от нашего футбола спонсоров.
Фото: AP
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