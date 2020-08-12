Тест на детекторе лжи судья пройдет сегодня. Очень вероятно, что даст согласие на прохождение проверки и его видеоассистент Алексей Еськов, который также приглашен на полиграф. Он пройдет тест в четверг или пятницу, сообщает "СЭ".
При этом судьи не обязаны соглашаться на тест, такой пункт не прописан в их контрактах с РФС.
Ранее Казарцев объяснил свое решение назначить второй пенальти в матче "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Казарцев говорит: не согласен, что явно ошибся, объяснил, почему назначил пенальти и не смотрел повтор
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев сегодня пройдет проверку на полиграфе
Арбитр Василий Казарцев дал согласие на прохождение проверки на детекторе лжи по итогам его работы на матче "Спартак" - "Сочи" (2:2).
Фото: Александр Мысякин, Sport24
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