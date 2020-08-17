"Кто такой Коля Рассказов? Футболист "Спартака"? Правый защитник? У нас есть свои правые и левые защитники. Он играет в "Спартаке"?
Я сейчас веду переговоры с Месси, который согласился на колоссальное снижение зарплаты. Так и напишите, что я сейчас занимаюсь переходом Месси, который согласился на снижение зарплаты и хочет играть в "Локомотиве", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Рассказов является воспитанником московского "Спартака". Всего 22-летний футболист провел за красно-белых 50 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Соглашение игрока со "Спартаком" рассчитано до 2021 года.
Месси - лучший бомбардир в истории "Барселоны". Ранее сообщалось, что из-за разногласий с руководством клуба аргентинец летом может сменить команду. В СМИ сообщалось, что на игрока претендуют "Интер" и "Манчестер Сити".
"Локомотив" в нынешнем сезоне в 1-м туре обыграл на выезде "Рубин" со счетом 2:0, а во 2-м туре дома выиграл у "Краснодара" 1:0. 19 августа железнодорожники сыграют с "Уралом".
Мещеряков: кто такой Коля Рассказов? Я сейчас занимаюсь переходом Месси. Он хочет играть в "Локомотиве"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову.
Фото: РИА Новости
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