Хомуха: стиль игры «Зенита» даёт результат в РПЛ, но такой подход несостоятелен для Лиги Чемпионов

- Как и предполагалось, матч не сложился простым для соперников. Перед нами ведущие клубы. Они борятся за еврокубки. Фаворитом, естественно, был «Зенит». И он подтвердил это результатом.
- Сегодня Гончаренко подготовил команду к этому матчу лучше, нежели к предыдущему?
- В целом, конечно-же армейцы смотрелись лучше, чем в предыдущей встрече, на которую вы намекаете. Однако в первом тайме явное преимущество в атаке было у «Зенита». Дзюба хорошо использовал антропометрические данные. И многое в атакующей игре шло через него. Ну и связка Азмун-Дзюба, как говорится, «сделали разницу» - один отдал голевую передачу, другой – забил два мяча. В целом они создали довольно много проблем для ЦСКА.
- Лично для вас понятно куда и к чему движется «Зенит» Сергея Семака?
- Скажу так: на протяжении двух сезонов в плане стиля игры команда особенно не меняется. И играет в более-менее футбол схожего вида. Он даёт положительный результат в России. Но он, такой футбол - абсолютно несостоятелен в Европе. Так что его работу нужно, скажем так – делить на два направления.
- Вы говорите о том, что в еврокубках «Зениту» нужно играть по-другому?
- По крайней мере те аргументы, что работают от «Зенита» в России – они не работают в Европе. Как-минимум на уровне Лиги Чемпионов. В чемпионате России у «Зенита» много чего проходит. А в еврокубках все подобные действия просчитываются. Дзюба в плане игры сверху в еврокубках не будет иметь такого преимущества над оппонентами. Потому что европейские команды этому гораздо эффективнее противодействуют. Например, в том же матче с ЦСКА, когда на поле появился Васин, он фактически «проблему борьбы с Дзюбой» снял с повестки.
Не говоря уже о том, что защитники в Лиге Чемпионов действуют гораздо жестче и эффективнее: тут Дзюба будет проанализирован, жестко разобран, и все будут ждать и ловить его сбросов. А преимущества на классе игроков у «Зенита» уже не будет – того же Азмуна европейские команды будут перекрывать гораздо четче и эффективнее. Речь о сравнении оппонентов в РПЛ и Лиге чемпионов в общем, а не по матчу с ЦСКА.
- Подразумеваете что «Зениту» в еврокубках придётся опускать мяч ниже и действовать быстрее?
- Несомненно. Скорость и интенсивность игры на уровне Лиги Чемпионов и первенства России отличаются разительно.
- Мы видим в РПЛ реальную силу «Зенита»? Или экономит силы, подстраиваясь под возможности противодействия от конкретного соперника?
- Когда во втором тайме «Зенит» вел в счёте и держал мяч под контролем – они не особо спешили проводить атакующие действия. Это, конечно, заставляло армейцев много бегать без мяча. Но в европе соперники будут намерено поддерживать более высокую интенсивность матча. И никто им не позволит сколько владеть мячом.
- Гол Влашича порадовал?
- Без сомнений. Он продемонстрировал свой высокий уровень. Влашич поддерживает свой статус одного из лидеров армейцев, и сегодня в очередной раз проявил себя таким образом. Хороший дальний удар – одна из отличительных черт Влашича. Он все время заряжен на завершающий атаку удар. И из-за пределов штрафной он бьёт довольно часто. Не всегда забивает, но сегодня его исполнение было на хорошем уровне.
- Насколько наличие игрока с хорошим ударом из-за штрафной позволяет дополнительно нагружать оборону соперника, не давая им выстраиваться глубиной в 8-10 метров?
- Стандартные положения, дальние удары – одни из эффективных способов растягивания довольно плотной обороны соперника, когда тот защищается большими силами. И наличие игрока с такими навыками действительно важно.
- Видите ли вы резервы для внутреннего развития у ЦСКА и у «Зенита»? Каковы они если есть?
- Для начала не стоит говорить только о внутренних резервах. Трансферная компания сейчас в самом разгаре. И изменения наверняка будут и у армейцев, и у «Зенита».
- Всё-же, видите ли вы в чём нынешние игроки обеих команд могут добавить?
- Думаю, армейцы будут выглядеть лучше, чем в прошлом сезоне. Команда приобретает необходимый опыт. И мы уже не видим невзрачных матчей. Но покупки будут, и их нельзя исключать из уравнения. Сейчас прошла информация что ещё приобретается футболист хорошего уровня. Так что, думаю, в этом году будут бороться за попадание в Лигу Чемпионов.
- Что скажите про резервы «Зенита»? Они могут добавить, или им нужно усиление?
- Если говорить о первенстве России, то глубины их состава более чем достаточно. Если же рассуждать об успешном выступлении в еврокубках – команде, конечно, нужно ещё несколько игроков для усиления позиций в коллективе.
- Речь о замене ушедших из команды?
- Речь не столько о покинувших команду футболистах. И даже не о замене нынешних. Повторюсь, нынешняя Лига Чемпионов диктует иные скорости, и совсем другую интенсивность матча. А в «Зените» есть позиции, которые необходимо укреплять именно с расчётом на Лигу чемпионов.
- Для более быстрого футбола?
- Да.
Хомуха: стиль игры «Зенита» даёт результат в РПЛ, но такой подход несостоятелен для Лиги Чемпионов
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита», главный тренер юношеской сборной сборной России Дмитрий Хомуха проанализировал итог встречи его бывших команд
Дмитрий Хомуха
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