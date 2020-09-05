"Понсе вела селекция за полгода до возникновения Цорна в "Спартаке". Томас сделал этот трансфер - и отсюда возник Романьоли.
Ларссон? Я просто заставила его купить. Сказала Леониду, что если этот мальчик не заиграет за "Спартак", то три года не дари мне никакие подарки. Изначально его предложил Франко Камоцци (агент, советник Леонида Федуна), у него хорошие друзья в "ПСЖ".
Был Гастон Перейра. Франко договорился о сумме трансфера, а по комиссии агенту договаривался Цорн: возникла несоразмерная комиссия", - цитирует Салихову Metaratings.ru.
23-летний Ларссон перешел в "Спартак" летом 2019 года из шведского "Норрчепинга". В своем первом сезоне за "Спартак" Ларссон провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 6 матчах и забил 3 гола. Также на его счету 2 результативных паса.
"Спартак" в 6 турах набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Жена Федуна: сказала Леониду, что если Ларссон не заиграет в "Спартаке", три года не дари мне никакие подарки
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что настояла на приобретении шведского нападающего Джордана Ларссона.
Фото: © РИА Новости
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