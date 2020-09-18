"Конкуренция в команде должна быть, я это приветствую. Хотелось бы, чтобы "Сочи" нашел нападающего, который может со мной конкурировать. Мне было бы легче, чтобы не расслабляться", - приводит слова Заболотного "Матч ТВ".
Заболотный перешел в "Сочи" летом 2019 года из петербургского "Зенита", в составе которого он выиграл чемпионат России. Также футболист ранее выступал за "Тосно".
Заболотный в нынешнем сезоне провел 6 игр, но голов не забил.
Заболотный: хотелось бы, чтобы "Сочи" нашел нападающего, который может со мной конкурировать
Форвард "Сочи" Антон Заболотный рассказал, что выступает за конкуренцию в команде.
Sportbox.ru
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